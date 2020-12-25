Культура

Администрация Махачкалы подготовила яркую новогоднюю программу

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С 26 декабря Махачкала начнет праздновать новогодние праздники.
По словам начальника Управления культуры администрации Фарида Абалаева подготовлена увлекательная программа, в рамках которой предусмотрено проведение мультимедийного графического представления, которое погрузит каждого зрителя в атмосферу настоящей сказки. Шоу будет проводиться с 27 декабря по 2 января дважды в день в целях недопущения нарушения социального дистанцирования.
Ознакомиться с точным временем проведения мероприятий возможно на сайте администрации города Махачкалы.

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