Администрация Кумторкалинского района обеспечивает мобилизованных граждан экипировкой

В рамках подготовки мобилизованных граждан к сборам администрация Кумторкалинского района приобрела всю необходимую экипировку для мобилизованных жителей муниципалитета.
Кроме экипировки и сапог, ребят обеспечили спальными мешками, ковриками-карематами, продуктам и предметами личной гигиены.
«Представители района ответственно отнеслись к частичной мобилизации. Все мероприятия прошли в штатном режиме. От имени всех жителей желаю ребятам возвращения домой в полном здравии», — отметил глава района Айнутдин Зиявутдинов.
Частичная мобилизация в Кумторкалинском районе проходит по плану. С каждым мобилизуемым встречаются руководство района, старейшины, имамы мечетей.