Администрация Кумторкалинского района обеспечивает мобилизованных граждан экипировкой

«Представители района ответственно отнеслись к частичной мобилизации. Все мероприятия прошли в штатном режиме. От имени всех жителей желаю ребятам возвращения домой в полном здравии», — отметил глава района Айнутдин Зиявутдинов.

Частичная мобилизация в Кумторкалинском районе проходит по плану. С каждым мобилизуемым встречаются руководство района, старейшины, имамы мечетей.