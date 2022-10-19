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Администрация Кумторкалинского района обеспечивает мобилизованных граждан экипировкой

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В рамках подготовки мобилизованных граждан к сборам администрация Кумторкалинского района приобрела всю необходимую экипировку для мобилизованных жителей муниципалитета.

Кроме экипировки и сапог, ребят обеспечили спальными мешками, ковриками-карематами, продуктам и предметами личной гигиены.

«Представители района ответственно отнеслись к частичной мобилизации. Все мероприятия прошли в штатном режиме. От имени всех жителей желаю ребятам возвращения домой в полном здравии», — отметил глава района Айнутдин Зиявутдинов.

Частичная мобилизация в Кумторкалинском районе проходит по плану. С каждым мобилизуемым встречаются руководство района, старейшины, имамы мечетей.

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