Администрация Каякентского района опровергла слухи о трехнедельном полном отключении электричества в муниципалитете

Администрация Каякентского района заявляет, что информация, размещенная на Telegram- канале «Спросите у Расула» о трехнедельном полном отключении электричества в Каякентском районе, не соответствует действительности.

В действительности же в населенных пунктах района идут плановые работы по замене столбов, проводов и ремонту трансформаторов в рамках программы подготовки к осенне-зимнему периоду. При этом ремонтные работы проводятся методом частичного отключения улиц и микрорайонов населенных пунктов, в которых идут данные работы.

А также сообщаем, что 7 сентября из-за погодных условий произошло замыкание на подстанции «Каякент» обслуживающей шесть населенных пунктов района.

В течение всего дня шли восстановительные работы. Из-за погодных условий работа электриков осложнилась, все же к ночи работы были завершены, улицы и микрорайоны пяти населенных пунктов поэтапно подключили к электрическим сетям. Сегодня еще продолжаются работы по устранению неполадки по одному из фидеров подпитывающих электричеством ст. Инчхе.