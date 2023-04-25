Администрация Хасавюрта продолжает поддерживать семьи бойцов СВО

Представители городских властей, депутатского и волонтерского корпусов, общественности по инициативе руководителя города Корголи Корголиева продолжают поддерживать членов семей бойцов из Хасавюрта, принимающих участие в специальной военной операции.

Так, сегодня начальник отдела организационной работы городского Собрания депутатов Раджаб Сулайманов и волонтер муниципального штаба #МыВместе отправились с визитом к семьям военнослужащих.

Передавая продукты первой необходимости, в беседе они выяснили с какими трудностями сталкиваются семьи и в чем конкретно им может быть оказана помощь и поддержка.