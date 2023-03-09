Администрация г. Каспийска поясняет

В связи с распространением в сети Интернет дезинформации относительно вопросов переселения жителей аварийных общежитий, мы решили дать ответы на основные вопросы:

«Почему нас выселяют на окраину?»

В последнее время среди жителей аварийных общежитий города Каспийска распространяются слухи о том, что их планируют выселить на окраину города, но ещё сами не определились то ли в мкр Кирпичный, то ли на болото Администрация собралась выселять людей.

Однако, данные публикации не имеют под собой никаких оснований.

Администрация города ещё никого не планирует никуда выселять, т.к. обязана действовать в рамках закона. Так, в рамках закона, предусмотрены следующие этапы переселения из аварийного жилья:

1. Признание дома аварийным

2. Рассылка требований собственникам жилья о сносе жилья в связи с признанием дома аварийным

3. Изъятие земельных участков для муниципальных нужд с выплатой компенсационной стоимости или предоставлением равноценного жилого помещения в черте города.

Администрация в настоящее время разослала требования о сносе аварийного жилья в соответствии с законом, после чего в разумный срок (как установлено Верховным судом РФ – по истечении 6 месяцев). До истечения этого срока Администрация не имеет права предпринимать действия по сносу домов или выселению граждан.

После истечения установленного законом времени, Администрация изымает помещения и участки в муниципальную собственность, предложив собственникам два варианта возмещения в соответствии со ст. 32 ЖК РФ:

1. Выплата компенсации рыночной стоимости имущества

2. Предоставление равноценного жилого помещения в черте города.

Стоит отметить, что по закону Администрация имеет право расселить жителей в любом допустимом районе в пределах города. Не смотря на это, Администрация идёт навстречу жителям и проводит переговоры для согласования земельных участков под строительство нового жилья. Также, Администрация проводит переговоры с застройщиками о возможности строительства нового жилья на участках с домами, признанными аварийными.

Почему Администрация Камийска не включается в программу переселения?

В настоящее время в Республике действует программа расселения жильцов аварийного жилья, предусматривающая несколько этапов: 2022-2023, 2023-2024, 2024-2025, 2025-2026, в соответствии с которой планируется расселение более 80 домов в т.ч. 9 домов в г. Каспийске.

Жителей общежитий вводят в заблуждение, что Администрация не хочет включаться в программу и не подала документы в Минстрой РД. В связи с тем, что по закону лишь к осени подойдёт срок изъятия муниципалитетом земельных участков и зданий аварийных общежитий и ни один застройщик не успеет построить до конца года многоквартирный дом для расселения жильцов, с Минстроем были проведены переговоры о том, что Администрация не может включаться в программу 2022-2023, т.к. неисполнение программы до конца года влечёт за собой наложение штрафных санкций на бюджет муниципалитета и на бюджет Республики за каждый день просрочки программы. Поэтому, рациональным решением является включение в программу 2023-2024, после исполнения всех требований закона и согласования земельных участков с жителями. Каждый возможный к строительству по программе земельный участок и вариант застройки Администрация согласовывает с жителями и с начала этого года проведено уже не менее 5 встреч с жильцами по вопросам расселения. На текущий момент, предложенные варианты жильцов не устроили, в связи с чем Администрация ищет иные варианты строительства.

Распространяемые слухи о выселении в мкр. Кирпичный или «ПИР» не имеют под собой никаких оснований, т.к., во-первых, никаких участков в мкр. Кирпичный Администрацией не предлагалось жильцам аварийных домов и данные слухи распространяются провокаторами для обострения ситуации в городе, во-вторых, после отказа жителей от ранее предложенных вариантов, Администрация рассматривает другие земельные участки и не может принудить жителей к выбору того или иного варианта.

Также, Администрация не может обязать застройщиков к строительству домов на местах нахождения аварийного жилья, но ведёт переговоры в этом направлении и уже имеется застройщик, который планирует построить новые помещения на местах двух старых общежитий по улице Советской. В настоящее время прорабатывается вариант строительства и на местах других общежитий с предоставлением жильцам квартир в построенных на их участках домах.