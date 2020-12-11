Общество

Администрация Агульского района контролирует соблюдение требований Роспотребнадзора

Оставить комментарий

Руководство Агульского района следит за ситуацией в районе касательно соблюдения мер противодействия распространению коронавируса. О положении дел в районе главе муниципалитета Закиру Каидову еженедельно докладывают во время совещания руководители соответствующих учреждений.

Сотрудники ОМВД РД по Агульскому району патрулируют улицы, следят за ношением масок во время посещения учреждений и супермаркетов. Представители правоохранительных органов заявляют о стабильности ситуации в районе.

7 декабря на совещании, проведенном у главы района, представитель ЦРБ доложил о ситуации с количеством больных в муниципалитете. Так, во время пандемии COVID-19 в районе зафиксировано всего 158 случаев заражения, из которых выздоровели 145 человек. Тестирование проводится ежедневно.

Относительно малое количество больных говорит о надлежащем контроле со стороны уполномоченных органов. Немалый вклад вносят и акции, проводимые администрацией района по раздаче масок и разъяснению гражданам правил поведения в ситуации с коронавирусом.

Также читают:

В результате ЧП повреждения получил мост, располож...
Конкурс «Народный журналист» ждет тебя!
Иванов ответил на вопросы участников форума "Машук...
Бежал из плена

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *