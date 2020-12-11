Администрация Агульского района контролирует соблюдение требований Роспотребнадзора

Руководство Агульского района следит за ситуацией в районе касательно соблюдения мер противодействия распространению коронавируса. О положении дел в районе главе муниципалитета Закиру Каидову еженедельно докладывают во время совещания руководители соответствующих учреждений.

Сотрудники ОМВД РД по Агульскому району патрулируют улицы, следят за ношением масок во время посещения учреждений и супермаркетов. Представители правоохранительных органов заявляют о стабильности ситуации в районе.

7 декабря на совещании, проведенном у главы района, представитель ЦРБ доложил о ситуации с количеством больных в муниципалитете. Так, во время пандемии COVID-19 в районе зафиксировано всего 158 случаев заражения, из которых выздоровели 145 человек. Тестирование проводится ежедневно.

Относительно малое количество больных говорит о надлежащем контроле со стороны уполномоченных органов. Немалый вклад вносят и акции, проводимые администрацией района по раздаче масок и разъяснению гражданам правил поведения в ситуации с коронавирусом.