Администрацией Каспийска оказывается адресная помощь семьям мобилизованных

13 октября представители администрации Каспийска совместно с депутатами городского Собрания и руководством сети супермакетов «Зеленое яблоко» провели благотворительную акцию в рамках Штаба, созданного по инициативе главы города Каспийска Бориса Гонцова, по оказанию адресной помощи и поддержке семьям погибших и пострадавших в ходе СВО, а также семьям мобилизованных, добровольцев и военнослужащих, принимающих участие в специальной операции.

Сегодня продуктовые наборы от супермаркета «Зеленое яблоко» получили семьи призванных по частичной мобилизации.

Желающим принять участие в гуманитарных акциях Штаба обращаться по телефону: 887(246)-5-25-16.

По иным вопросам, связанным с мобилизацией:

– Телефон дежурного по военному комиссариату г. Каспийска: 887(246)-5-27-13

– Телефон федеральной горячей линии: 8-800-200-34-11