Адильхан Ахмедов: «Развитие экономики и качество образования имеют стратегическую взаимосвязь»

Руководитель Минэкономразвития Дагестана принял участие в традиционном Августовском совещании работников образования республики.

«Без качественного образования невозможно освоение наукоемких технологий и внедрение инноваций, а следовательно и повышение качества жизни и стабильности общества. Большое внимание вопросам повышения качества и доступности образования, а также развития науки, уделено в Стратегии социально-экономического развития Дагестана до 2030 года, разработанной нами и одобренной на федеральном уровне.

Республика большое внимание уделяет вопросам развития материально-технической базы образовательных организаций. Задолго до принятия федеральной программы капремонта школ нами велась реализация проекта «100 школ». За 4 года (2018-2021 гг.) на капитальный ремонт зданий 575 муниципальных школ выделено 851,3 млн рублей из республиканского бюджета.

В этом году мы запустили уже новый проект по капремонту детских садов. Это тоже очень востребованная для республики инициатива, так как треть дошкольных учреждений Дагестана сегодня находятся в крайне плохом состоянии и нуждаются в капитальном ремонте.

Более того, в 2022 году более 57% средств республиканской инвестиционной программы направляется на строительство новых школ и детских садов. Работа в данном направлении будет продолжаться и в последующие годы», — сообщил министр.