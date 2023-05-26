Общество

Абузагир Ибрагимов  стал членом Общественной палаты РД

Оставить комментарий

Сотрудник регионального аппарата Движения Первых, член Совета Регионального отделения Абузагир Ибрагимов  стал членом Общественной палаты Республики Дагестан.

«Было приятно увидеть, что работу, которую мы проводим с командой в регионе оценили на таком высоком уровне и дали возможность помочь еще большему количеству людей», —  поделился Абузагир Ибрагимов.

Поздравляем и желаем удачи, ведь вступление в общественную палату – это ответственный шаг, который требует активности и участия в жизни общества.

Источник

Также читают:

День пожилого человека
Лекарства или деньги?
В Каспийске ремонтируют улицу имени города
Республиканский конкурс лучших публикаций в СМИ, о...

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *