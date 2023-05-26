Абузагир Ибрагимов  стал членом Общественной палаты РД

Сотрудник регионального аппарата Движения Первых, член Совета Регионального отделения Абузагир Ибрагимов стал членом Общественной палаты Республики Дагестан.

«Было приятно увидеть, что работу, которую мы проводим с командой в регионе оценили на таком высоком уровне и дали возможность помочь еще большему количеству людей», — поделился Абузагир Ибрагимов.

Поздравляем и желаем удачи, ведь вступление в общественную палату – это ответственный шаг, который требует активности и участия в жизни общества.

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