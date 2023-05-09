Абуталиб Гасанов поздравил с 78-летием Победы

Кавалер медалей Жукова и «За боевые отличия», артиллерист сержант Абуталиб Гасанов из села Верхний Арадерих Гумбетовского района поздравил ветеранов Великой Отечественной войны с 78-й годовщиной Победы.

«Уважаемые ветераны! Хочу сказать Вам спасибо. Спасибо за мужество, героизм и смелость, за верность и преданность. Ваш подвиг жив. Вы – наши герои. Спасибо Вам за все, что Вы сделали. Как участник СВО хочу сказать: «Вы для нас являетесь примером!» С днём Победы Вас!» – сказал участник СВО на Украине Абуталиб Гасанов.