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Абуталиб Гасанов поздравил с 78-летием Победы

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Кавалер медалей Жукова и «За боевые отличия», артиллерист сержант Абуталиб Гасанов из села Верхний Арадерих Гумбетовского района поздравил ветеранов Великой Отечественной войны с 78-й годовщиной Победы.

«Уважаемые ветераны! Хочу сказать Вам спасибо. Спасибо за мужество, героизм и смелость, за верность и преданность. Ваш подвиг жив. Вы – наши герои. Спасибо Вам за все, что Вы сделали. Как участник СВО хочу сказать: «Вы для нас являетесь примером!» С днём Победы Вас!» – сказал участник СВО на Украине Абуталиб Гасанов.

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