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Абуталиб Гасанов из села Верхний Арадерих награждён медалью Жукова

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Участник специальной военной операции на Украине, сержант, уроженец села Верхний Арадерих Гумбетовского района Гасанов Абуталиб награждён медалью Жукова за успешное выполнение боевых задач.

Указ подписан Президентом России, Верховным Главнокомандующим Вооружёнными Силами РФ Владимиром Путиным.

Отметим, что Абуталиб Гасанов принимает участие в СВО на Украине с первых дней. Глава Гумбетовского района Галип Галипов поздравил Абуталиба Гасанова с получением высокой государственной награды и пожелал скорейшего возвращения домой.

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