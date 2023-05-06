Герои Z

Абсолтан Абсолтанов: «Мы помним подвиг Абдулхакима Исмаилова!»

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Кавалер Ордена Мужества, участник специальной военной операции, сержант Абсолтан Абсолтанов, поднимавший Знамя Победы в городе Каспийске, поделился своими впечатлениями.

«Для меня большая честь участвовать в этом мероприятии, в открытии  акции «Знамя Победы». Я горжусь тем, что мне выпало такая почётная миссия, как поднятие Знамени. Мы все знаем и помним, как в своё время наш земляк,  дагестанец Абдулхаким Исмаилов водрузил знамя Победы над поверженным рейхстагом.

Сегодня вновь идёт борьба с фашизмом с нацизмом, и мы понимаем что каждый наш день в честном труде ради будущего нашей страны, каждый, даже самый малый вклад в сбор помощи для военнослужащих, наши письма, посылки — всё  это  очень значимо для нашей общей победы! Мы делаем все для скорейшего  победного завершения специальной военной операции. Я поздравляю всех с наступающим Днём Победы Желаю успехов, здоровья и всего самого наилучшего», — сказал он.

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