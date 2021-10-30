Абсалитдин Мурзаев: «Привлечение общественности к решению земельных вопросов – очень верный шаг»

Выступление Сергея Меликова на прошедшей сегодня сессии дагестанского парламента активно обсуждают общественники, экономисты, политологи, просто неравнодушные граждане. Напомним, в ходе обращения к депутатам руководитель республики упомянул о важности решения земельных вопросов, которые долгие годы оставались без внимания.

По мнению кандидата экономических наук, члена Общественной палаты РД и Экспертного совета при Миннаце Дагестана Абсалитдина Мурзаева, то, что уже начиная с первых сессий парламента будут рассматриваться вопросы использования земель отгонного животноводства, говорит о внимании руководителя республики к наиболее актуальным задачам.

«Наконец-то будет решаться судьба многочисленных незаконных решений в области земельного законодательства. Это вносило дестабилизацию в общественно-политическую ситуацию, подрывало межнациональное согласие. Чётко и однозначно Глава республики подчеркнул, что не стоит придавать значения появившимся информационных вбросам.

Как признал Сергей Меликов, проблемы действительно застаревшие, законсервированные. Для определения путей разрешения территориальных противоречий, определения путей эффективного рационального использования земель отгонного животноводства надо привлечь специалистов, экспертов, представителей общественности. Через процедуры публичного обсуждения и создания комиссий нужно решать проблему. Это не просто технический вопрос, составляющая там и политическая, и этническая присутствуют. Поэтому важно, что Глава Дагестана учитывает необходимость привлечения и специалистов по национальным вопросам.

Так что с участием широкого круга специалистов разного профиля, рассматривая комплексно эти вопросы, я не сомневаюсь, мы сможем получить в социально-экономическом отношении значительный вклад от отрасли АПК в экономику республики. С другой стороны, мы сумеем сохранить и приумножить межнациональные отношения, которые сохранят согласие и добрососедство между народами Дагестана», — заключил эксперт.

Источник: Дагестанская правда