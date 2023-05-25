Абсалитдин Мурзаев: «Мы постараемся организовать деятельность Общественной палаты правильно, чтобы заслужить доверие общества»

Глава Республики Дагестан Сергей Меликов утвердил 15 членов Общественной палаты РД нового состава. В их число вошел кандидат экономических наук, член Общественной палаты РД Абсалитдин Мурзаев. Он поделился с редакцией Mirmol.ru своим мнением по поводу решения главы субъекта и рассказал о планах на ближайшее время.

«Сегодня мне оказали доверие и по решению Народного Собрания я включен в Общественную палату республики восьмого созыва. В своем послании Сергей Меликов дал оценку работы общественной палаты. Он отметил, что Общественная палата находилась в состоянии стагнации. Здесь речь идет о седьмом созыве, в составе которого я был. Я согласен с Сергеем Алимовичем и разделяю эту ответственность, наметился определенный застой. Сегодня, по моему мнению, кардинально обновился состав Общественной палаты республики, наметился новый качественный состав. Я считаю, мой опыт не до конца был реализован, в прошлом созыве этой возможности не было. Сегодня на первом же заседании мы разберем ошибки и сделаем выводы прошлого созыва и постараемся организовать деятельность Общественной палаты правильно, чтобы заслужить доверие общества, постараемся стать мостиком между общественностью республики и властью», — сказал Абсалитдин Мурзаев.

Отметим, Абсалитдин Мурзаев с 2005 по 2010 год был Председателем общественного совета муниципального образования «Село Доргели», депутатом Карабудахкентского районного собрания, членом Общественной палаты Карабудахкентского района, входил в состав Общественного совета при полномочном представителе президента России по СКФО первого созыва.

Источник: Мирмол