«Абилимпикс» в ДГПУ посетил Мурад Казиев

V региональный чемпионат «Абилимпикс» — это состязания профмастерства среди инвалидов. Для гостей на площадке созданы выставки народных промыслов. Всего состязание включает 18 компетенций, среди которых «Ювелирное дело», «Бисероплетение», «Массаж» и другие. Ректор ДГПУ Нарман Асваров продемонстрировал Мураду Казиеву и остальной правительственной делегации профаудитории «Администрирование баз данных», «Ремонт и обслуживание авто», «Веб-дизайн» и т.д. 24 сентября пройдёт также торжественное закрытие чемпионата.

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