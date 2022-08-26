Нацпроекты в РД

Абидин Карчигаев ознакомился с ходом строительства ДОУ в Буйнакском районе

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В Буйнакском районе Дагестана завершается строительство дошкольных образовательных учреждений, рассчитанных в общей сложности на 240 мест. Новые детсады появятся в селениях Эрпели и Новый Кумух. С ходом строительных мероприятий ознакомился и.о. Главы Буйнакского района Абидин Карчигаев.

Глава районной администрации совместно с начальником Управления образования муниципалитета Аидой Залимхановой проверил работу подрядных организаций, оценил их темпы, а также качество проведённых мероприятий. Работы на объектах завершены на 95%, осталось лишь благоустроить прилегающие территории.

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