Абдусалам Гадисов: «Мы должны вместе идти к победе»

Депутат Народного Собрания РД, чемпион мира по вольной борьбе, главный тренер сборной России по вольной борьбе, заслуженный мастер спорта международного класса Абдусалам Гадисов выступил в рамках акции- концерта «Своих не бросаем!», которое прошло 23 сентября на главной площади города.

«Мы с вами сегодня наблюдаем за ситуацией, которая происходит на Украине, в том числе, наблюдаем из-за того, что там находятся много дагестанцев, наших друзей, братьев, соседей. Мы с моим коллегой Шамилем Омаровым побывали на Донбассе, видели наших военных, общались с ними, видели граждан Луганской Народной республики, они с большим восторгом и уважением встретили нас. Потому что очень много дагестанцев борются за их права, защищают их свободу. Мы сегодня как никогда должны сплотиться и поддержать наших военных, которые находятся на передовой, поддержать всеми возможными способами. И даже если придется встать рядом, подставить свое братское плечо, защищая друг друга от вражеских пуль, мы должны вместе идти к победе» — сказал Абдусалам Гадисов.

Источник: Мирмол