Абдуразак Джамалутдинов: «Выступление руководителя страны на Питерском экономическом форуме еще раз доказало верность курса нашего государства»

Руководитель Агентства информации и печати Республики Дагестан Абдуразак Джамалутдинов прокомментировал сегодняшнее выступление Владимира Владимировича Путина.

«Форум продемонстрировал, что намерения объединенного Запада изолировать нашу страну, подорвать ее экономику полностью провалились. Уже то, что свыше 130 государств приняли участие в работе ПМЭФ о многом говорит. И думаю один из главных выводов из выступления Президента нашей страны Владимира Владимировича Путина в ходе пленарного заседания это то, что будущее, безусловно, за многополярным миром и справедливым мироустройством. Несмотря на то, что в 2022 году Россия столкнулась с беспрецедентным внешним давлением, мы многое выдержали. И сегодня те же санкции бумерангом бьют по их инициаторам. Отрадно то, что руководством нашей страны было сделано и делается все возможное для минимизации экономических, моральных, кадровых, социальных и других потерь. И тема поддержки жителей России — предоставления льгот для предприятий, субсидий регионам, реализации целого комплекса мер по поддержке населения явилась одним из важных тезисов данного выступления», — сказал руководитель ведомства.

Источник: Мирмол