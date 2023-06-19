Абдуразак Джамалутдинов вручил почетные награды представителям СМИ Табасаранского района

Руководитель Агентства информации и печати Республики Дагестан Абдуразак Джамалутдинов провел рабочую встречу с коллективами республиканских и муниципальных СМИ Табасаранского района.

В ходе мероприятия глава Дагинформа вручил представителям средств массовой информации и пресс-службы администрации района почётные грамоты Агентства информации и печати Республики Дагестан.

«Проведённый мониторинг в сети Интернет показал, что Табасаранский район является одним из самых активных в медийном плане муниципалитетов республики. Так, согласно данным Медиалогии – системы аналитики социальных сетей и СМИ, лидирующей на рынке по охвату источников, с января по июнь этого года опубликовано 236 материалов с упоминаем Табасаранского района, информационные материалы проиндексированы другими источниками 650 раз. Это говорит о том, что информация была уникальной и интересной для читателя. При этом за указанный период доля негативной реакции – ноль процентов, доля позитива составила до 30 процентов. А общий охват всех публикаций – более 15 млн пользователей», – сообщил Джамалутдинов.

Он отметил, что такие показатели свидетельствуют о системной работе как главы района, так и коллективов пресс-службы, муниципальных СМИ, а также редакции газеты «Зори Табасарана» под руководством редактора Гюлахмеда Маллалиева.

«Отдельно хочу выразить благодарность главе района за поддержку участников СВО. Вы не оставляете без внимания ни одного участника спецоперации из вашего района, а также их семьи. Боль каждой семьи вы пропускаете через себя.

Табасаранский район – родина многих Героев России. Высокий воинский дух табасаранцев на полях проведения СВО и всемерная поддержка, которую они постоянно получают, являются наглядным свидетельством той большой патриотической и воспитательной работы, которая ведется в районе», — заключил руководитель ведомства.

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