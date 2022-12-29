Абдуразак Джамалутдинов поздравил семьи погибших военнослужащих и мобилизованных граждан

В преддверии Нового года Руководитель Агентства информации и печати РД Абдуразак Джамалутдинов посетил семьи военнослужащих, погибших в ходе проведения специальной военной операции из села Карабудахкент и семьи мобилизованных из села Манаскент Карабудахкентского района республики.

«По поручению Главы Республики Дагестан Сергея Алимовича Меликова поздравил с наступающим Новым Годом детей наших военнослужащих. Очень важно, чтобы защитники Родины были уверены, что у них надежный тыл и об их семьях заботятся. Пусть дети встречают этот новый год с улыбками и верой в то, что их папы скоро вернутся домой с победой», — отметил Абдуразак Джамалутдинов.

В рамках поездки руководитель Агентства поздравил семьи с наступающим праздником и подарил им новогодние подарки.