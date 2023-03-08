Абдуразак Джамалутдинов поздравил с 8 марта вдову участника СВО

Сегодня, 8 марта, руководитель Агентства информации и печати Дагестана Абдуразак Джамалутдинов поздравил с Международным женским днем вдову участника СВО на Украине Асият Магомедову.

Абдуразак Джамалутдинов вручил Асият Белетгаджиевне и трём дочерям женщины подарки и материальную помощь.

«Поздравляю вас и ваших дочерей с праздником 8 Марта! Крепкого вам здоровья, терпения, стойкости и мирного неба над головой! Пусть ваши дети радуют вас своими успехами в учёбе и в жизни», – пожелал руководитель Агентства.

Асият Магомедова рассказала, что ее супруг Абдулатип был уроженцем села Доргели Карабудахкентского района. После срочной службы в рядах Российской Армии служил по контракту долгих 18 лет.

На передовой в рамках специальной военной операции на Украине младший сержант А. Магомедов оказался с первых дней боевых действий. Погиб отважный дагестанец 26 сентября прошлого года во время боестолкновения с ВСУ на территории Херсонской области.

Теперь Асият Магомедова, прожившая с мужем 14 лет в счастливом браке, воспитывает троих дочерей – 12, 10 и 7 лет. Все они учатся в махачкалинских школах, получают хорошие оценки и мечтают о светлом будущем для своей страны.

Источник: https://dagpravda.ru/novosti/rukovoditel-agentstva-informacii-i-pechati-rd-abdurazak-dzhamalutdinov-pozdravil-s-8-marta-vdovu-uchastnika-svo/