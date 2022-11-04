Абдуразак Джамалутдинов поздравил дагестанцев с Днем народного единства

«Уважаемые дагестанцы! Дорогие земляки!

Поздравляю вас с Днём народного единства!

Этот праздник символизирует гражданский подвиг нашего народа, сплотившегося для преодоления смуты в далеком прошлом. Тогда недруги пытались разрушить великую Россию, завоевать нашу нацию.

С подобным преступлением против наших народов мы столкнулись и сейчас. Но духовная общность россиян и в нынешней ситуации находит отражение в глубоком чувстве патриотизма и в стремлении самоотверженно служить интересам Отечества, что ведёт к укреплению российской государственности.

И дагестанцы, как часть российской нации, стоят плечом к плечу с братскими народами нашего великого государства. Сплочение, мужество, отвага руководили нами во все времена, чтим эти традиции мы и сегодня во благо нашей Родины.

В День народного единства хочу пожелать всем нам единства духа, сил в достижении целей! Здоровья вашим семьям и благополучия вашим домам!» — говорится в тексте поздравления Руководителя Агентства информации и печати РД Абдуразака Джамалутдинова.