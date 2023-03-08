Абдуразак Джамалутдинов поздравил дагестанских женщин с праздником 8 марта

Руководитель Агентства информации и печати республики Абдуразак Джамалутдинов поздравил дагестанок с Международным женским днем.

«Дорогие женщины! Неслучайно, что ваш главный праздник мир отмечает в самом начале весны, когда природа снова начинает созидать. Так и вы, наши милые, добрые и заботливые дагестанки, трудитесь на благо всех тех, кто вас окружает, создаете атмосферу добра, тепла и уюта вокруг, вносите в нашу жизнь позитив даже в самые сложные времена, дарите нам надежду на светлое будущее и вдохновляете. Строгие и терпеливые, умеющие прощать, дарящие надежду – оставайтесь такими всегда. Пусть сбудутся самые заветные ваши мечты, пусть всегда и во всем вам сопутствует удача. С праздником вас! Будьте здоровы, любимы и счастливы!» — говорится в поздравлении главы ведомства.