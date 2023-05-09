Абдуразак Джамалутдинов посетил мать военнослужащего, погибшего в СВО

Вчера, 8 мая, в канун великого праздника Дня Победы, руководитель Агентства информации и печати РД Абдуразак Джамалудинов в Каспийске посетил Заиру Адиллаеву, мать Наримана Сулейманова, погибшего в ходе специальной военной операции на Украине.

Нариман служил по контракту в Крыму. Был призван в ряды Вооруженных Сил в ноябре 2021 года, после направлен для прохождения службы в Крым, в часть береговой охраны. Через 3 месяца заключил профессиональный контракт.

С первых дней специальной военной операции принял в ней участие в составе своего подразделения. 29 августа, во время выполнения боевого задания в составе штурмовой бригады в районе деревни Любимовка Херсонской области попал в засаду. В ходе боя Нариман погиб. Был похоронен 21 ноября 2022 года. Указом Президента РФ Владимира Путина Нариман Сулейманов награжден Орденом Мужества (посмертно). Награду вручили родителям воина.

В свои 22 года молодой дагестанец успел оставить след на этой Земле.

«Нариман рос очень воспитанным мальчиком. Даже воспитательница в детском саду говорила, что он единственный ребёнок в группе, у которого всегда был носовой платок. После окончания школы поступил в Каспийский колледж машиностроения. Усердно учился. Учебу совмещал с работой, чтобы помочь мне. «Мама, у меня получится», — говорил он мне. Жалко, что не успел создать семью, подарить мне внуков», — сказала мать воина.

«Нет таких слов, которые могли бы выразить горе матери, потерявший сына. Нариман сделал свой выбор. Выбор настоящего мужчины, защитника Родины. Пожертвовал своей жизнью, чтобы мы, мирные граждане, могли жить спокойно. Мы скорбим вместе с Вами», — сказал Абдуразак Джамалутдинов.

Сегодня, как и в годы Великой Отечественной войны, лучшие сыны нашего многонационального народа, с оружием в руках защищают Родину, борятся с нацизмом, чтобы предотвратить распространение этой заразы по всему миру.

Они достойные внуки и правнуки великих воинов Советской Армии, подаривших миру свободу и независимость от нацистской Германии. И подвиги нынешних российских бойцов тоже увенчаются Победой над современным фашизмом!

За нами правда!

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