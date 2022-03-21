Политика

Абдуразак Джамалутдинов: «Моя задача – обеспечить нормальные условия работы творческих коллективов и работников отрасли»

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Руководитель Агентства информации и печати Республики Дагестан Абдуразак Джамалутдинов отметил, что первоочередной задачей ведомства будет улучшение условий труда работников отрасли. «Сегодня заработные платы в отрасли государственных СМИ действительно невысокие. Именно этот фактор, по моему мнению, провоцирует отток талантливых журналистов и специалистов отрасли. Отсюда вытекает и другое, как только решим вопросы с достойной оплатой за труд, у руководителей – главных редакторов появится абсолютно обоснованное право требовать качественного выполнения работы. Таким образом нам удастся решить насущные проблемы качества и оперативности предоставляемой информации.  Хотел бы подчеркнуть, что придерживаюсь политики самостоятельной и независимой работы журналистов, здесь целиком и полностью ответственность  главного редактора. Моя задача – обеспечить нормальные условия работы творческих коллективов и работников отрасли», — отметил Джамалутдинов. Напомним, что накануне Глава Дагестана Сергей Меликов подписал указ о назначении Абдуразака Джамалутдинова руководителем Агентства информации и политики Дагестана. Ранее Джамалутдинов занимал должность советника министра информации и печати РД.

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