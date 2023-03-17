Абдурахман Махмудов проверил состояние психиатрической больницы и противотуберкулезного диспансера в Буйнакске

В рамках инспекции Абдурахман Махмудов изучил техническое состояние помещений, в которых проходят лечение 384 пациента. Он проверил состояние палат, оснащение больницы необходимыми медикаментами и техническим оборудованием, а так же обратил внимание на качество питания.

В настоящее время на одном из этажей центрального корпуса проводятся ремонтные работы, из-за чего часть пациентов временно размещена в палатах на других этажах. В мужском одноэтажном корпусе, построенном в 1948 году, в критическом состоянии находится кровельное покрытие. В некоторых палатах данного корпуса установлены металлические подпорки, удерживающие несущую конструкцию крыши. Потолки искривлены.

В ходе беседы с вице-премьером, исполняющий обязанности главврача Рашид Алиев рассказал, что руководство больницы неоднократно обращалось с просьбой о сносе ветхих одноэтажных щитовых корпусов с последующим строительством нового корпуса. Однако пока соответствующее решение не принято. Помимо этого, больница ежегодно тратит более 5 млн. рублей на проведение лабораторных исследований пациентов в сторонней клинике, тогда как закупка необходимого для исследований оборудования обойдется в 1,5 млн рублей.

По обращениям по данному вопросу в Минздрав также решение не принято. Отказ в выделении средств на закупку лабораторного оборудования связан с отсутствием бюджетных средств.

Абдурахман Махмудов поручил главврачу представить всю переписку с Минздравом РД, касающуюся сноса ветхих зданий, проведения ремонтных работ и закупки необходимого медоборудования для изучения сложившейся ситуации.

Далее рабочая поездка вице-премьера продолжилась посещением противотуберкулезного диспансера. Абдурахман Махмудов осмотрел операционный блок, реанимационное отделение и перевязочные помещения, побеседовал с пациентами. Он также переговорил с медицинским персоналом учреждения, поинтересовался условиями труда, уровнем заработной платы и расспросил о проблемах диспансера.

Во дворе клиники построена небольшая мечеть для пациентов, лишенных по медицинским показаниям возможности посещать пятничную молитву и совершать намаз в центральной городской мечети.

Также в диспансере обеспечен индивидуальный подход по подбору меню для каждого пациента, которое составляется с учетом медицинских показаний.

Абдурахман Махмудов дал положительную оценку организации работы учреждения и поблагодарил медперсонал, который рискуя собственным здоровьем, обеспечивает пациентов качественными медицинскими услугами.

По итогам проверки психиатрической больницы будет проведен подробный анализ ненадлежащего санитарно-технического состояния помещений и выработаны соответствующие меры по устранению нарушений.