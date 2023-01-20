Абдурахман Махмудов провел совещание по вопросам снижения неформальной занятости в ряде муниципалитетов региона

19 января 2023 года вице-премьер Дагестана Абдурахман Махмудов провел совещания в администрациях Кумторкалинского района и города Избербаша по поводу снижения теневой занятости.

Выступая, Махмудов выделил основные задачи по легализации теневой занятости, которые были поставлены Сергеем Меликовым перед Правительством Дагестана.

«Нас сегодняшний день до 50% индивидуальных предпринимателей все еще находятся в тени и имеют нарушения, связанные с осуществлением коммерческой деятельности без регистрации в налоговой службе. Это недопустимо и мы намерены с этим бороться. Требуется привести все в соответствие с установленным законодательством», — сказал Махмудов.

Совещание проходило в режиме живого общения, с обменом точек зрения в целях достижения обозначенных целей и задач.

Источник: https://dagmintrud.ru/press/43060