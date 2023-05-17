Абдурахман Махмудов провел расширенное заседание северной зональной рабочей группы по увеличению доходов

Накануне, в Администрации города Хасавюрта прошло расширенное совещание северной зональной рабочей группы по увеличению доходной части бюджета под руководством вице-премьера Дагестана Абдурахмана Махмудова.

Отметим, что по поручению Главы Дагестана Сергея Меликова Правительством республики сформировано пять зональных рабочих групп. В их состав включены руководители органов власти, ресурсоснабжающих организаций, налоговой службы, госинспекции по труду, представители банковских структур и др.

В северную зональную рабочую группу включены Бабаюртовский, Казбековский, Кизлярский, Новолакский, Ногайский, Тарумовский, Хасавюртовский районы и города Кизляр, Хасавюрт и Южно-Сухокумск.

Вице-премьер напомнил собравшимся, что зональные рабочие группы сформированы с целью увеличения доходной части бюджета и легализации «теневого» сектора.

«Аналогичная работа нами уже проводилась в трёх пилотных муниципалитетах. Принятые меры показали свою эффективность и поэтому опыт работы в пилотных районах будет учтён при проведении мероприятий зональными рабочими группами. Кроме того, хочу напомнить, что мы не должны проводить проверки коммерческой деятельности объектов, а осуществляем их инвентаризацию и помогаем им узаконить свою деятельность. Ответственность за полноту и объективность этой работы, по словам зампреда, будут нести, прежде всего, главы муниципалитетов», — подчеркнул Махмудов.

По словам министра экономики и территориального развития РД Гаджи Султанова, возглавившего северную рабочую группу, поступления налоговых и неналоговых доходов в бюджеты муниципальных образований северной зоны на 1 мая 2023 года составили 558,3 млн. рублей или 85% к плановому значению. Так, по словам докладчика, по сравнению с аналогичным периодом 2022 года поступления в местные бюджеты северной зоны уменьшились на 119,2 млн. рублей (за январь-апрель 2022 года поступило 677,5 млн. рублей).

Таким образом, из 10 муниципальных образований, входящих в северную зону, плановые задания по налоговым и неналоговым доходам не исполнены в 8 муниципальных образованиях.

Низкий уровень исполнения местных бюджетов, по словам Гаджи Султанова, связан с проблемами постановки на учет субъектов предпринимательства и объектов имущества, а также несвоевременными начислениями по НДФЛ и по специальным режимам налогообложения.

В 2022 году в муниципальных образованиях северной зоны в ходе рейдовых мероприятий было обследовано 1 996 объектов предпринимательской деятельности, из них 1 447 не состояли на учете в налоговых органах.

Администрациям МО было рекомендовано образовать межведомственные рабочие группы для проведения адресной и информационно-разъяснительной работы среди организаций и предпринимателей.

«Взаимодействие межведомственных групп муниципалитетов с зональной группой должно быть направлено на выявление резервов по таким направлениям, как постановка на учет лиц, занимающихся предпринимательской деятельностью без регистрации в налоговых органах, заключение трудовых договоров с наемными работниками, регистрация прав собственности на недвижимое имущество и сокращение задолженности в разрезе налогов.

Нам нужно понимать, как в том или ином муниципальном образовании ведется работа по созданию новой налоговой базы, осуществляется деятельность по привлечению инвестиций. Состояние дел по этому вопросу будет проанализировано и доложено руководству республики», — отметил министр.