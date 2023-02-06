Абдурахман Махмудов призвал усилить контроль эффективности проверок в службе здравоохранения

Заместитель председателя правительства Абдурахман Махмудов поручил усилить эффективность межведомственного взаимодействия для обеспечения качественной медицинской помощи. В конце недели он провёл встречу с коллективом ТФОМС «Дагестан».

Обсудили проблемы, которые были обозначены в обращениях граждан.

Махмудов призвал усилить контроль освоения выделяемых средств на нужды здравоохранения, по предупреждению выявляемых нарушений и недостатков.

«Как работников, так и руководителей всех рангов призываю больше работать на местах, посещать те или иные поликлиники и больницы, чтобы не по обращениям граждан, а своими глазами видеть, насколько налажен рабочий процесс, правильная ли его организация, что можно предпринять для улучшения в плане оказания медицинской помощи нашим гражданам. Когда боль простого человека станет вашей болью — решение найдётся быстро», — подчеркнул Махмудов.

Также заявили о необходимости повышения эффективности взаимодействия курирующих здравоохранение ведомств.