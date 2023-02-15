Абдурахман Махмудов принял участие в торжественном митинге, посвященном очередной годовщине вывода советских войск из Афганистана

Вице-премьер Дагестана Абдурахман Махмудов принял участие в торжественном митинге, посвященном 34 годовщине вывода советских войск из Дагестана. Обратившись к участникам локальных конфликтов, Махмудов отметил, что все присутствующие хорошо знают, что такое настоящее братство.

«За 10 лет этой войны наша страна потеряла более 15 тысяч советских воинов. Память о них всегда будет вечна в наших сердцах. Слава вам, всем тем, кто вернулся и сегодня ведет активную работу по воспитанию нашей молодежи», — сказал вице-премьер.

Участники мероприятия почтили память погибших минутой молчания и возложили цветы к мемориалу.