Абдурахман Махмудов предостерёг граждан от афер в социальной сфере

Абдурахман Махмудов провёл встречу с жителями республики, которые пострадали от незаконных действий жительницы села Новый Кумух, которая предлагала за определённую сумму обеспечить получение социальных выплат. Министр труда и социального развития РД порекомендовал всем пострадавшим обратиться в правоохранительные органы, а также предостерёг граждан от обращения к подобным личностям, создающим аферы в социальной сфере. Вместе с тем, министр заверил, что документы всех участников встречи будут рассмотрены комиссиями УСЗН.

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