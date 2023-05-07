Абдурахман Махмудов поздравил Ветерана Великой Отечественной войны Тилпара Саидова с предстоящим Днем Победы

Сегодня, 7 мая, вице-премьер республики Дагестан Абдурахман Махмудов в рамках рабочей поездки в Дербентский район посетил Ветерана Великой Отечественной войны Тилпара Тамадаевича Саидова.

В 16 лет Тилпар Саидов был призван в армию рядовым, где сразу же был направлен на фронт пулеметчиком. Участвовал в освобождении восточной части Австрии, Румынии и Венгрии. Получил ранение. Имеет множество боевых наград. После войны вернулся домой в родное село Падар Дербентского района.

Тилпар Саидов очень радуется гостям и с воодушевлением делится воспоминаниями военных лет. Ранее родственники Ветерана рассказали, что Тилпару Тамадаевичу стало тяжело самостоятельно выходить во двор. Дедушка большую часть времени проводит в кровати и для комфорта ему необходим специализированный матрас.

Абдурахман Махмудов с теплыми пожеланиями здоровья вручил Ветерану инвалидную коляску и ортопедический противопролежневый матрас.

«Тилпар Тамадаевич удивительный человек. Поражает сила его духа и постоянное присутствие хорошего настроения. Несмотря на все тяготы военных и послевоенных лет, нашему Ветерану удалось сохранить позитивный настрой, радушие и даже озорство. Искренне желаю Тилпару Тамадаевичу крепкого здоровья и надеюсь, что эти подарки помогут ему в большем комфорте встретить предстоящий праздник», — отметил зампред.

Тилпар Тамадаевич в свою очередь поблагодарил гостей за внимание и подарки. Он также выразил благодарность социальным работникам комплексного центра и его руководителю Исмаилу Исмаилову за постоянную заботу и поддержку.