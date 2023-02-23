Абдурахман Махмудов поздравил участников СВО с Днём защитника Отечества

Сегодня, 23 февраля, вице-премьер Дагестана Абдурахман Махмудов посетил семьи участников специальной военной операции, проживающие в Карабудахкентском районе.

Джамал Никматуллаев с 28 сентября 2022 года несет службу в зоне СВО. В отпуск приехал впервые, свой профессиональный праздник встречает в кругу семьи. Дома его с нетерпением ждали мама, жена и двое дочерей.

До начала военной операции на территории Украины Джамал также принимал участие в военных событиях на территории Чеченской Республики.

«Я приехал в отпуск на 10 дней. Если честно, сердце мое неспокойно и я тороплюсь вернуться назад к братьям по оружию. Боевой дух ребят не сломить, эту нацистскую грязь мы не допустим к границам нашей Родины, а значит, Победа будет за нами», — отметил Джамал.

Арсланбек Паталиев в феврале 2022 года принял решение добровольно отправиться на передовую. Во время первого двухнедельного отпуска, летом прошлого года, Арсланбек женился. По словам родителей бойца, в торжественном мероприятии приняли участие все жители села, хотели поддержать своего защитника.

Арсланбек рассказал, что ребята чувствуют поддержку не только от своих земляков, но и в целом от всех граждан нашей большой страны.

«Недавно, мы получили письма от учеников школ в Армавире и Сергокала. Не могу вам передать словами эмоции ребят, на душе сразу стало теплее и наши убеждения в правильности принятых нами решений об участии в СВО только окрепли. У нас нет никаких сомнений в том, что мы победим. Обязательно выполним все задачи, поставленные перед нами. Ребята настроены стоять насмерть, до последнего вздоха и до последнего выстрела», — поделился Арсланбек.

Абдурахман Махмудов побеседовал с семьями и расспросил ребят о службе, поздравил военнослужащих с Днем защитника Отечества, пожелал родителям и близким терпения, а бойцам скорейшей Победы и возвращения домой живыми и здоровыми.

Семьям были вручены продуктовые наборы и праздничные корзины. Отец Арсланбека в свою очередь подарил Абдурахману Махмудову Российский триколор, который его сыну с благодарностью вручили жители освобожденного Донбасса.