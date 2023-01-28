Абдурахман Махмудов посетил участницу блокады Ленинграда Галину Гаджиеву

Вице-премьер Абдурахман Махмудов посетил жительницу блокадного Ленинграда Галину Гаджиеву, которая проживает в Махачкале.

Абдурахман Махмудов поздравил ветерана с Днем снятия блокады Ленинграда и отметил, что оборона города на Неве стала символом беспримерного мужества и силы духа советского народа, его Вооруженных Сил. Галина Гаджиева, в свою очередь , поделилась воспоминаниями о военных годах, рассказала о своем детстве и о том, что ей пришлось пережить.

Махмудов поинтересовался и условиями быта, а также спросил, с какими проблемами она и ее семья сталкиваются. Выслушав блокадницу, он пообещал, что решение всех вопросов возьмет под личный контроль.