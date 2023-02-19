Абдурахман Махмудов посетил протезно-ортопедическое предприятие в Махачкале

Сергей Меликов поручил вице-премьеру проинспектировать работу предприятия.

Зампредседателя Правительства РД провели по мастерским, где изготавливаются протезы, после продемонстрировали палаты, где пациенты адаптируются к протезам и проходит реабилитацию. Стационар предприятия позволяет одновременно содержать 25 коек.

В процессе визита Абдурахмана Махмудова, он также ознакомился с проблемами предприятия, основные из которых связаны с тем, что проиграли тендер на производство протезов. По этой причине 52 сотрудника уже два месяца в вынужденном отпуске.

Вице-премьер пообещал оказать содействие в решении проблемы.