Абдурахман Махмудов ознакомился с работой клинико-диагностической лаборатории в городе Буйнакск

Вице-премьер Дагестана Абдурахман Махмудов прибыл с рабочим визитом в Буйнакск, где ознакомился с работой Единой клинико-диагностической лаборатории.

Медучреждение было создано в 2016 году в рамках государственно-частного партнёрства на основании концессионного соглашения между Правительством РД и ООО «Единая клинико-диагностическая лаборатория». В настоящее время в лаборатории проводится более 230 различных видов исследований, работают 75 сотрудников.

В рамках визита вице-премьер изучил состояние лаборатории, оснащённость необходимым оборудованием, а также побеседовал с медицинским персоналом. В рамках визита, Махмудов убедился в том, что лаборатория простаивает, а имеющееся оборудование задействовано не в полной мере.

«Лаборатория имеет хороший потенциал. Очень важна интеграция ЕКДЛ в лабораторную службу республики», — сказал Махмудов.