Абдурахман Махмудов и руководитель минтруда Мурад Казиев встретились с коллективом центра социального обслуживания населения Дербентского района

Во встрече также приняли участие глава районной администрации Мавсум Рагимов, статс-секретарь заместитель министра труда и социального развития РД Магомедзагид Кихасуров, заместитель министра Абдулкерим Абдуллаев, а также руководители структурных подразделений Минтруда Дагестана.

Обращаясь к коллективу учреждения, вице-премьер Дагестана Абдурахман Махмудов обозначил основные требования к социальным работникам. В качестве приоритета он отметил помощь, оказываемую семьям погибших военнослужащих, а также мобилизованных граждан и добровольцев, принимающих участие в СВО.

Назиле Амирбекова из поселка Мамедкала в своем обращении рассказала, что считает несправедливым решение руководителя центра о ее сокращении. Женщина отказалась от предложения работать по месту своего проживания и требует оставить ее работать в поселке Татляр.

Отметим, что ранее, во всех муниципальных образованиях республики проведена процедура оптимизации штатной численности работников центров социального обслуживания населения.

С учётом этого, аналогичные обращения имелись и ещё от нескольких других работников центра, уволенных в рамках оптимизации. Отдельных работников интересовал вопрос выплаты премий.

Выслушав заявителей, Абдурахман Махмудов отметил, что основная задача ведомства обеспечить качественное социальное обслуживание граждан. «Мы изучили все слабые места работы в сфере социального обслуживания. Ряд социальных работников никак не беспокоится о качестве работы в данной сфере. Есть отдельные социальные работники, которые в число своих подопечных включают близких родственников, пожилых граждан, проживающих с детьми. При этом имеют место факты формального предоставления услуг соцобслуживания. В то же время действительно нуждающиеся граждане порой остаются без должного внимания. Эти факты выявлялись и в ходе проводимых Минтруда проверок. Такое положение дел недопустимо и мы однозначно будем с этим бороться», — отметил вице-премьер.

Он также подчеркнул, что в случае выявления подобных фактов, соответствующее наказания понесут не только руководители, но и все причастные к этому лица.

Далее, для разъяснений по озвученным жалобам слово было предоставлено руководителю центра Исмаилу Исмаилову.

Директор центра в свою очередь рассказал, что сокращение штатной численности работников проводилось строго в соответствии с установленными критериями. Так, по словам Исмаилова, под сокращение не попали одинокие мамы, воспитывающие несовершеннолетних детей, жены и матери мобилизованных граждан и добровольцев, военнослужащих погибших в ходе СВО, а также женщины, являющиеся единственным кормильцем в семье и имеющие на обеспечении ребенка инвалида.

Министр труда Мурад Казиев сообщил, что руководством ведомства будут приняты все меры по недопущению нарушений и обеспечению социальным обслуживанием действительно нуждающихся в заботе граждан. Он также отметил, что работа по оказанию помощи семьям погибших военнослужащих, а также мобилизованных граждан и добровольцев, будет усилена так как данный вопрос в приоритете работы ведомства.

В ходе встречи вице-премьер Абдурахман Махмудов выслушал всех заявителей, которым при участии руководителя центра были даны разъяснения.

При этом он предостерёг коллектив центра от незаконных действий и фальсификации отчётности при предоставлении услуг.

Он также заверил, что по каждому обращению будет проведена комплексная проверка обоснованности и объективности принятых руководством решений о сокращении.