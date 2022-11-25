Абдулжалил Манафов — второй на турнире во Владикавказе

В городе Владикавказ Республики Северная Осетия было организовано первенство, посвященное Дню народного единства.

Кроме того, Всероссийский турнир по вольной борьбе был посвящен шестидесятилетнему юбилею двукратного олимпийского чемпиона Арсена Фадзаева.

Соревнования состоялись 12 ноября и объединили большое количество атлетов-юниоров, в том числе и из Дагестана.

Участники соревновались в двенадцати весовых категориях. По словам экспертов, уровень атлетов был на достаточно высоком уровне, и от этого соревнования выдались очень зрелищными. В числе тех, кто порадовал своим выступлением болельщиков дагестанской сборной, уроженец села Хутхул Агульского района Абдулжалил Манафов. Юный атлет 2011 года рождения выступает за МБУ «Спортивная школа Б.Ибрагимова» города Махачкалы и уже радует своими победами и достижениями. На турнире Абдулжалил занял второе место и был удостоен серебряной награды.

Юный спортсмен отметил, что во время боевой схватки он старается применять все советы тренера, и в соответствии с этим выстраивать свою стратегию.

«Я выступаю в весовой категории тридцать восемь килограммов. И подобные соревнования для меня хороший опыт. Я был настроен на хороший результат, постарался приложить все возможные усилия. Плюс много тренировался. Уверен, что буду расти в будущем в спортивном плане и покажу максимальные результаты», — говорит борец.

Юный спортсмен выразил благодарность и своим тренерам, а также отметил, что приложит все силы для новых достижений и побед.

Пожелаем успехов юному атлету!

Алена Магомедова