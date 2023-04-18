Абдулвахид Лабазанов ознакомился с организацией весеннего призыва в Кумторкалинском и Кизилюртовском районах

Заместитель председателя Комитета Народного Собрания Республики Дагестан по образованию и науке Абдулвахид Лабазанов ознакомился с организацией и проведением весенней призывной кампании в Кумторкалинском и Кизилюртовском районах.

В ходе встреч с главами муниципальных образований – Айнутдином Зиявутдиновым и Русланом Татархановым – парламентарий поинтересовался работой, проводимой по организованному проведению весеннего призыва и подготовкой контрактников для службы в рядах ВС России.

По словам депутата, в обоих муниципалитетах проводится достаточно активная разъяснительная работа среди призывников и их родителей по подготовке к военной службе, организовываются различные мероприятия с участием ветеранов ВОВ и участников СВО, а также оказывается адресная помощь семьям военнослужащих, погибших в ходе проведения спецоперации.

В рамках поездки состоялись и встречи с семьями участников специальной военной операции. В ходе общения они просили помочь с погашением задолженности за коммунальные услуги.

Абдулвахид Лабазанов в этой связи подчеркнул, что принятое недавно Народным Собранием в первом чтении проекте закона РД «О дополнительных мерах социальной поддержки граждан РФ, призванных на военную службу по мобилизации в Вооруженные Силы Российской Федерации, а также граждан Российской Федерации, принимающих участие в специальной военной операции на добровольной основе, и членов их семей» предусматривает 50% льготу по оплате коммунальных услуг.

В ходе рабочей поездки также были обсуждены вопросы капремонта школ и детских садов.