Абдулвагаб Папалашов: «Знаю Хархачаева, не верится что это он мог так написать»

«Ознакомился с письмом Алиасхаба Хархачаева Президента фонда Имама Шамиля, знаю его лично, не верится что это он написал, честно говоря слов нет, такое обращение ни куда не годится, так нельзя обращаться к руководителю Республики к генерал- полковнику, который не раз смотрел смерти в глаза, который потерял и своего хоть и не родного сына, но воспитал его своего, он погиб в боестолкновениях с террористами, одно это характеризует Сергея Алимовича Меликова.

Ещё раз говорю я знаю Хархачаева, до сих пор не верится что это он мог так написать.

Наслышан даже, что он отказался менять даже одно слово в своем обращении, ну а я считаю, что нам старшему поколению вот так обращаться к руководителю Республики Дагестан это слишком, не в какие ворота, мое мнение такое твёрдое нельзя так, в нашей Республике такими обращениями можно много чего как бы натворить молодые у нас горячие головы нам нужно трезво рассуждать если есть какие-то претензии можно наверно по другому решать, по другому высказываться, но вот так не знаю, ну слов нет», — сказал он.

Напомним, Папалашов Абдулвагаб Яхьяевич – генеральный директор АО «Завода им. Гаджиева, член Совета старейшин РД».