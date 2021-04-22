Политика

Абдулпатах Амирханов высоко оценил деятельность региональных и национальных СМИ

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Председатель Правительства РД Абдулпатах Амирханов совместно с руководителем Минэкономразвития Дагестана Русланом Алиевым, министром информации и печати Дагестана Умаросмоном Гаджиевым, министром цифрового развития региона Сергеем Снегиревым и руководителями иных ведомств посетили газетно-журнальный комплекс республики. Абдулпатах Амирханов отметил важность деятельности республиканских СМИ, которые дают обратную связь народу от ведомств и управления, а также подчеркнул особую значимость национальных изданий, которые способствуют сохранению родных языков, культурной самобытности народов.

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