Абдулпатах Амирханов встретился с бизнесменами

Председатель Правительства Абдулпатах Амирханов провёл встречу с бизнес-сообществом Дагестана. Встречу инициировал премьер, в организации приняли участие представители Комитета Народного Собрания РД по экономической политике, инвестициям и предпринимательству и ДРО «Опора России».

Абдулпатах Амирханов отметил, что Правительство республики полностью готово поддерживать инициативы бизнес-сообщества и открыто для диалога. Он призвал участников встречи говорить о проблемах прямо, чтобы совместно выработать решения.

В рамках встречи предприниматели рассказали о своих проблемах и пожеланиях.

Так, Эльмира Амирханова из Буйнакского района рассказала, что уже более 6 лет занимается разведением скота – более 160 коров, имеет собственное фермерское хозяйство. Она попросила оказать содействие в решении проблемы, которая, по словам Амирхановой, волнует многих сельхозтоваропроизводителей – растущая стоимость аренды за используемые в хозяйстве земли.

Абдулпатах Амирханов заверил, что данный вопрос будет проработан совместно с профильными ведомствами.

В ходе встречи речь зашла о развитии молодежного предпринимательства. Предприниматель Марат Мутигуллин поинтересовался, как в республике реализуется нацпроект «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» и могут ли молодые предприниматели поучаствовать в мероприятиях, организуемых в республике.

По обращениям предпринимателей будут приняты меры, подчеркнул Амирханов.