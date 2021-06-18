Абдулпатах Амирханов вручил госнаграды депутатам

По поручению врио главы республики Сергея Меликова Абдулпатах Амирханов вручил государственные награды депутам Народного Собрания.
Орденом «За заслуги перед Республикой Дагестан» награждены и.о.Председателя Народного Собрания РД Сайгидахмед Ахмедов и вице-спикер НС РД Камил Давдиев.
Медалью «За доблестный труд»
награжден заместитель Председателя Народного Собрания РД Махмуд Махмудов.
Ряд депутатов получил Почетные грамоты Республики Дагестан, памятные именные часы Главы Республики Дагестан.
Присвоены также почетные звания «Заслуженный экономист РД» и «Заслуженный строитель РД».