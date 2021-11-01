Абдулпатах Амирханов: «Виновные в сбросе медотходов в реку должны понести самое строгое наказание»

Совещание по поводу обнаружения медицинских отходов в реке Аварское Койсу состоялось сегодня, 1 ноября, под руководством премьер-министра Дагестана Абдулпатаха Амирханова.

Напомним, что ранее в реке Аварское Койсу были обнаружены мешки с медицинскими отходами, в том числе с использованными одноразовыми шприцами, системами для внутривенных инъекций. Проверку по данному факту проводят следственные органы.

Абдулпатах Амирханов, подчеркивая недопустимость подобных ситуаций, поручил в течение недели выяснить, кто ответственен за сброс отходов.

«Я вам даю недельный срок определиться и по-честному признаться, кто за это в ответе. В ином случае я поручу врио министра здравоохранения республики наказать главрачей всех районов, откуда предположительно могли быть вывезены отходы. Нам такие специалисты не нужны, которые вроде бы и лечат, в то же время выкидывают опасный мусор не туда, куда положено, и не следят за этим процессом в целом. Я не могу понять людей, которые с легкостью совершают подобные поступки», — сказал Председатель Правительства Дагестана.

Также Амирханов отметил, что необходимо контролировать работу компаний по вывозу медотходов, с которыми у больниц заключены договора. Проверочные мероприятия проводит и Управление Роспотребнадзора по республике.

В ходе совещания была заслушана информация от главных врачей медицинских организаций.

По итогам совещания Абдулпатах Амирханов поручил в кратчайшие сроки выяснить, кто ответственен за сброс отходов. А также изучить порядок и соответствие работы, проводимой по сбору и утилизации медицинских отходов в республике.

В обсуждении приняли участие руководство региональных Минздрава, Минпрома, Минприроды Дагестана, Россздравнадзора по РД, Росприроднадзора по РД, ТФОМС РД, главы Гергебильского, Гунибского, Левашинского, Хунзахского, Тляратинского, Унцукульского, Шамильского районов.