Абдулпатах Амирханов провел заседание Совета по координации работы контролирующих органов в финансово-бюджетной сфере

Заседание Совета по координации деятельности контролирующих и правоохранительных органов в финансово-бюджетной сфере при Главе Республики Дагестан состоялось в понедельник, 15 ноября, под руководством Председателя Правительства РД Абдулпатаха Амирханова.

Премьер напомнил, что Совет создан для организации взаимодействия контролирующих и правоохранительных органов при осуществлении проверок деятельности организаций, проведения совместной работы и предотвращения дублирования проверок и ущемления интересов проверяемых организаций.

Проверки показывают, что еще недостаточно эффективно налажено взаимодействие контролирующих органов между собой и с правоохранительными органами.

Абдулпатах Амирханов в качестве рекомендовал ввести механизм формирования ежегодных сводных планов контрольных мероприятий Счетной палаты РД, Службы государственного финансового контроля республики и Управления Федерального казначейства по РД.

«В предыдущие годы такая практика существовала и показала свою полезность. Она позволила достичь определенную прозрачность и гласность в планируемых проверках, исключить дублирование в работе контролирующих органов. Считаю целесообразным ее возобновить», — сказал он.

По данным Счетной палаты республики, в ходе формирования плана работы учитывается необходимость обеспечения законодательно установленных требований по проведению внешней проверки годового отчёта об исполнении республиканского бюджета и бюджета ТФОМС по РД с подготовкой соответствующих заключений, оперативного контроля за исполнением республиканского бюджета, в том числе за реализацией госпрограмм, мониторинга реализации нацпроектов.

Председатель Счетной Палаты Билал Джахбаров отметил, что одним из направлений в работе Счётной палаты также является экспертно-аналитическая деятельность, в рамках которой за 10 месяцев 2021 года проведена финансово-экономическая экспертиза 472 проектов нормативно-правовых актов и подготовлено 11 экспертно-аналитических материалов по вопросам, связанным с исполнением республиканского бюджета и мониторингом реализации нацпроектов. Все перечисленные мероприятия, отметил докладчик, являются обязательными и определяют специфику деятельности Счетной палаты.