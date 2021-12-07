Абдулпатах Амирханов провел приём граждан

Председатель Правительства провел приём граждан в Махачкале. В Общественную Приемную Владимира Путина пришли заявители с разными проблемами.

Житель Каспийска Айнедин Магомедов обратился с просьбой помочь в газификации дома.

Мэр города Борис Гонцов заявил, что техническая возможность подключения к газу имеется. Жителю необходимо оформить право собственности на домовладение, из-за его отсутствия заявление на подключение газоснабжающей компанией от Магомедова не может быть принято.

Премьер-министр поручил содействовать Магомедову в подключении его дома к газоснабжению.

Положительно будет решен вопрос и другого заявителя – Джалила Чамкурова, который обратился с просьбой о содействии в асфальтировании внутрипоселковой дороги в селе Первомайское Кизлярского района.

Построить новую школу в селе Тлогоб Гунибского района попросил житель муниципалитета, директор местной школы Шамиль Дибирмагомедов. Он рассказал, что существующая с 1973 года МКОУ «Агадинская СОШ» находится в аварийном состоянии, организовать дополнительные кружки и секции для детей не представляется возможным.

Абдулпатах Амирханов поручил Минобрнауки Дагестана совместно с администрацией муниципалитета проработать вопрос строительства новой школы.