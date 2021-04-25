Абдулпатах Амирханов проинспектировал соцобъекты в Шамильском районе

В Шамильском районе побывала делегация, состоящая из руководителей различных министерств Дагестана во главе с Председателем Правительства РД Абдулпатахом Амирхановым. Группа посетила несколько сел и оценила состояние и деятельность соцобъектов в них.

Также рабочая группа побывала в месте обрушения моста в селе Хебда. В настоящее время здесь возводится временный мост. В свою очередь Абдулпатах Амирханов поручил Минтрансу РД подготовить проектную документацию к строительству нового моста.

Рабочая группа также побывала в сёлах Голотль, Ругельда, осмотрела школы, детские сады, посетила Центральную районную больницу.

Далее делегация приняла участие в посадке саженцев в «Саду Победы» совместно с юнармейцами и волонтёрами и посетила парк им.Махмуда Гитинова, который был реконструирован в рамках программы «Комфортная городская среда».