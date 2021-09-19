Абдулпатах Амирханов проголосовал на выборах

Председатель Правительства Дагестана Абдулпатах Амирханов в воскресенье, 19 сентября, проголосовал на выборах депутатов Государственной Думы РФ восьмого созыва и депутатов НС РД. Свой выбор премьер-министр республики сделал на участке для голосования № 1651, расположенном в селе Хунзах Хунзахского района. Абдулпатах Амирханов призвал всех жителей республики реализовать свое конституционное право на участие в выборах.

«Сегодня мы голосуем за будущее нашей республики, страны. Я тоже выполнил свой гражданский долг и призываю всех дагестанцев принять свое решение. На избирательном участке мы видим активность, весь процесс проходит с учетом рекомендаций Роспотребнадзора», — сказал Амирханов.

Отметим, что сегодня последний день голосования. Избирательные участки по всей республике будут открыты до 20:00 часов.