Абдулпатах Амирханов поздравил женщин с 8 Марта

Председатель Правительства РД Абдулпатах Амирханов поздравил женскую половину республики и страны с 8 Марта. Амирханов отметил, насколько ценными и значимыми являются женщины; насколько необходимы женская доброта, нежность и забота, которые помогают в преодолении трудностей.

Он обратил внимание, что жизнь современной женщины не ограничивается домашним очагом, они участвуют в социально значимых событиях и процессах республики и страны.

В заключение Председатель Правительства РД пожелал женщинам семейного благополучия, добра, здоровья.