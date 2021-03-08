Общество

Абдулпатах Амирханов поздравил женщин с 8 Марта

Оставить комментарий

Председатель Правительства РД Абдулпатах Амирханов поздравил женскую половину республики и страны с 8 Марта. Амирханов отметил, насколько ценными и значимыми являются женщины; насколько необходимы женская доброта, нежность и забота, которые помогают в преодолении трудностей.

Он обратил внимание, что жизнь современной женщины не ограничивается домашним очагом, они участвуют в социально значимых событиях и процессах республики и страны.

В заключение Председатель Правительства РД пожелал женщинам семейного благополучия, добра, здоровья.

Также читают:

Кемерово, мы с тобой!
Владимир Путин встретился с Хабибом Нурмагомедовым
Глава Дербента Хизри Абакаров проголосовал по попр...
В 2019 году 315 дагестанских детей-сирот получат ж...

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *