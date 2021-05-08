Абдулпатах Амирханов поздравил ветерана Гаджи Инчилова

Гаджи Инчилов — ветеран Великой Отечественной войны, прослужил в воздушно-десантных войсках. Ему сейчас 96 лет, но в далёком 41-м году он был юношей, окончившим всего 8 классов. Участвовал в боях за юг страны: в битвах за Новороссийск, Крым, Кавказ.

Демобилизовался Инчилов в 46-м, хоть и был неоднократно ранен.

В мирное время он работал прокурором и 1-м секретарем Гунибского района КПСС.

С поздравлением с предстоящим Днём Победы его посетил Абдулпатах Амирханов, который передал ветерану и поздравления руководителя республики Сергея Меликова.